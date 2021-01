Calciomercato Cavese, ufficiale una cessione Sul fronte entrata si intensificano i contatti per l'arrivo in blufoncé di un bomber

Era nell'aria già da diversi giorni, adesso è ufficiale. La Cavese ha ceduto Andrea Migliorini. Il centrocampista, classe ’88, si trasferisce in Serie D, dove indosserà la maglia del Lavello. La formazione lucana lo ha presentato attraverso i propri canali ufficiali. Per quanto riguarda le operazioni in entrata si intensificano i contatti con Fabio Mazzeo, in uscita dal Livorno, e possibile primo rinforzo per l'attacco del neo-tecnico Salvatore Campilongo.