Pallamano, Youth League U20: Jomi Salerno di scena a Nuoro La kermesse giovanile vedrà impegnate le ragazze di coach Laura Avram

Al via il campionato Under 20 femminile – Youth League. All’importante kermesse giovanile prenderà parte anche la Pdo Salerno guidata in panchina da Laura Avram. Le salernitane sono state inserite nel girone D insieme a HAC Nuoro, Tushe Prato, Verdeazzurro e Lions Sassari. Il Preliminary Round si svolgerà a Nuoro. La Palestra Polivalente, infatti, è una delle quattro sedi designate dalla FIGH a ospitare i gironi preliminari del campionato Under 20 – Youth League. Tutte le gare si disputeranno negli impianti di via della Resistenza lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 gennaio 2021. La Pdo Salerno esordirà lunedì 4 gennaio alle ore 20 contro le padrone di casa del Nuoro. Il sette allenato da Laura Avram scenderà in campo nuovamente martedì mattina (ore 10) per la sfida contro Verdeazzurro. “Il campionato Under 20 è davvero un'esperienza particolare e sensibile – afferma il tecnico Laura Avram – in quanto le ragazze hanno davvero tanta voglia di giocare, alle giovani atlete mancano tanto le gare e l'agonismo. In questa competizione dobbiamo mettere in campo anche tanta attenzione e concentrazione per poter gioire di risultati positivi”. La Pdo Salerno potrà contare anche su atlete che hanno trovato spazio nel torneo di serie A Beretta... “Ho inserito in diverse occasioni anche le Under in prima squadra, si sono allenate in diverse occasioni con le atlete più esperte per mantenere alto il livello fisico e psichico. Ora andiamo a giocare con tanta voglia di fare bene, con la speranza di poter continuare un percorso di crescita per il futuro”. Coach Avram poi conclude: “Da agosto queste giovani atlete si sono allenate duramente sia individualmente che con la squadra, allo stesso tempo so benissimo che la mancanza di gare si farà sentire nel corso del Preliminary Round in programma a Nuoro. Sono comunque convinta che la formazione Under 20 della Pdo Salerno farà bene nel suo percorso”. Queste le atlete della Pdo Salerno che prenderanno parte al Preliminary Round di Youth League – Under 20 femminile: Sara Di Giugno, Vittoria Sammartino, Martina Ciociano, Ramona Manojlovic, Martina De Santis, Roberta Motta, Giorgia Avagliano, Martina De Ciuceis, Giulia Rossomando, Sara Viglione, Giada Chianese, Carmen Stellato, Giorgia Schipani, Francesca Genito.