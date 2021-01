Basket Serie A2: Napoli vince il derby, Scafati ko 78-90 Solo 11 minuti per Marino. La Gevi passa con Marini protagonista (26 punti)

La Gevi Napoli vince il derby campano di inizio 2021. Gli azzurri con coach Stefano Sacripanti superano la Givova Scafati. Finale di 78-90 con l'ultimo quarto, il parziale di 16-34 negli ultimi dieci minuti, a determinare il ribaltone e il successo partenopeo. Pierpaolo Marini è il miglior realizzatore con 26 punti, coadiuvato da Josh Mayo. L'ex Bonn, finalmente in rotazione, ne firma 18. Doppia cifra anche per Diego Monaldi e Eric Lombardi (11). A Scafati, condizionata da dalla parziale indisponibilità di Tommaso Marino, non bastano i 23 punti di Charles Thomas con tanti errori dal campo.

"È stata la partita che ci aspettavamo a livello di intensità, dai toni agonistici elevati. I primi venti minuti sono stati di alto profilo, abbiamo lasciato all’avversario solo 29 punti e disputato una partita molto solida. - ha spiegato il coach di Scafati, Alex Finelli - Nel secondo tempo invece abbiamo subito più del doppio dei punti ed abbiamo patito moltissimo l’infortunio di Marino, in campo solo per 11 minuti: è il nostro playmaker e cervello in campo, per cui la sua assenza ci ha creato non pochi problemi nelle rotazioni, arrivando corti sul perimetro. Nell’ultimo quarto abbiamo avuto un calo importante, proprio per il prosciugarsi delle energie sul perimetro dovuto proprio all’assenza di Marino, che ha tolto fosforo in attacco ed intensità in difesa. A ciò vanno aggiunti i falli cui erano gravati Cucci e Rossato, con il primo in campo per 21’ dopo appena due allenamenti disputati col gruppo in seguito al suo brutto infortunio. Siamo amareggiati, volevamo fortemente i due punti, ma per riuscirci avremmo dovuto disputare una gara più solida sui 40’".

Serie A2 - Girone Rosso

Decima Giornata

Givova Scafati - GeVi Napoli 78-90

Parziali: 20-15, 14-14, 28-27, 16-34

Scafati: Thomas 23 (2/7, 2/4), Jackson 14 (1/5, 3/8), Cucci 12 (2/3, 1/4), Rossato 11 (3/7, 0/2), Musso 6 (3/4, 0/4), Sergio 5 (1/1, 0/2), Marino 5 (1/1, 1/3), Benvenuti 2 (1/3, 0/1), Dincic (0/1, 0/0), Sabatino (0/2, 0/0), Grimaldi, Festinese.

Napoli: Marini 26 (7/9, 2/5), Mayo 18 (2/4, 4/9), Monaldi 11 (0/3, 3/5), Lombardi 11 (5/5, 0/5), Parks 8 (1/6, 2/3), Zerini 8 (3/6, 0/0), Uglietti 8 (4/6, 0/1), Iannuzzi (0/1, 0/0), Sandri (0/0, 0/1), Coralic, Klacar, Tolino.

Arbitri: Bartoli, Terranova, Perocco.