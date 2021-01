Primo tempo super: Salerno batte Pozzuoli 76-61 Blaugrana vincenti con Valentini (21) e Cardillo (16). Puteolani ko al PalaLongo

La Virtus Arechi Salerno corre nel primo tempo e controlla nella ripresa per il 76-61 contro la Virtus Pozzuoli, ko al PalaLongo. Andrea Valentini risulta prezioso nel successo blaugrana con 21 punti (doppia cifra anche per Marco Cardillo, Antonio De Fabritiis e Antonio Gallo). Per i puteolani buone prestazioni per Mario Caresta (14 punti e 5/8 dal campo). Domenica sarà nuovo derby per Salerno, che affronterà Avellino.

Serie B - Girone D1

Quinta Giornata

Virtus Arechi Salerno - Virtus Pozzuoli 76-61

Parziali: 25-16, 16-8, 19-20, 16-17

Salerno: Valentini 21 (9/12, 0/1), Cardillo 16 (2/4, 4/4), De Fabritiis 13 (4/6, 1/5), Gallo 11 (3/3, 0/4), Mennella 9 (3/3, 0/2), Rossi 4 (2/5, 0/1), Maggio 2 (1/4, 0/0), Beatrice (0/2, 0/2), Caiazza (0/1, 0/0), Peluso, D'Amico, Venga.

Pozzuoli: Caresta 14 (1/3, 4/5), Balic 10 (3/7, 1/7), Mavric 10 (3/8, 0/1), Birra 9 (1/2, 2/3), Bordi 7 (2/5, 1/2), Mehmedoviq 6 (3/4, 0/0), Kushchev 5 (2/3, 0/0), Gaye (0/0, 0/2), Lurini (0/0, 0/3), Spinelli.