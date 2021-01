Basket, Scafati a Rieti per l'obiettivo riscatto Sfida alla Kienergia domani al PalaSojourner per i gialloblu, reduci dal ko nel derby con Napoli

Lo Scafati Basket riparte dopo una settimana di lavoro e l'Epifania vissuta seguendo i risultati di un turno giocato solo per metà dello sviluppo classico. I gialloblu saranno di scena domani a Rieti contro la Kienergia Rieti. Al PalaSojourner per il riscatto: questo l'obiettivo di Scafati. "Al di là delle condizioni fisiche non eccellenti di Cucci e dell’indisponibilità di Marino che hanno condizionato senza dubbio il derby di domenica scorsa contro Napoli, abbiamo tratto però diversi spunti da quella gara, per prepararci al meglio all’incontro di domenica a Rieti, dove affronteremo un team che conosciamo bene e che abbiamo già affrontato nella fase finale della Supercoppa. - ha spiegato il coach di Scafati, Alex Finelli - Ci troveremo di fronte una squadra col dente avvelenato per il momento che sta attraversando, sicuro che ci attenderà una battaglia agonistica importante, da affrontare con determinazione, con una difesa continua per 40’, fatta di contatti ed aggressività al cospetto di una formazione che venderà cara la pelle e darà sicuramente il massimo con una forte difesa fisica, anche tattica, ovvero con la zona 3-2 che finora ha messo in difficoltà ogni avversario. Nel turno infrasettimanale, Rieti è stata sconfitta dalla Stella Azzurra, ma aveva molte assenze, quella di Sanguinetti, Tommasini, Taylor e dopo 9’ ha dovuto fare a meno anche di Amici, espulso. Contro di noi saranno probabilmente al completo, potranno disporre anche dell’ultimo arrivato Amici, giocatore molto fisico, in grado di giocare sia da tre che da quattro e veterano della categoria. Accanto a lui, un realizzatore ed un punto di riferimento importante come Taylor, così come Pepper. Non necessitano di presentazione, poi, giocatori esperti come Stefanelli, Sanguinetti, Tommasini e De Laurentiis, che compongono una rosa forte e competitiva, contro la quale servirà massima attenzione, lavoro duro dentro l’area e sul perimetro per limitare i loro principali terminali offensivi".

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969