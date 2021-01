Alma Salerno, oggi sfida col Benevento 5 Peluso: "Risultato fondamentale, dobbiamo dimostrare di aver voltato pagina"

L’Alma Salerno ospita il Benevento C5 presso il Palasport di Pontecagnano (causa indisponibilità dell’ultimo minuto del Pala Tulimieri) nella sfida valida per il tredicesimo turno di serie B girone F. L’impianto, sito in località Sant’Antonio, è stato scelto dal direttore generale Antonio Peluso e dal presidente Marco Bianchini dopo una giornata ricca di confronti e corse contro il tempo, per andare incontro alle esigenze del momento. La partita è in programma questo pomeriggio alle ore 16.

L’Alma Salerno, reduce dal ko maturato ad Aversa contro il cinque di Mangiacapra, vuole conquistare la seconda vittoria casalinga di fila e rinvigorire le proprie chance promozione. I sanniti rappresentano un banco di prova altamente stimolante per la classifica, che vede la formazione di Fabio Oliva a ridosso delle corazzate Sporting Sala Consilina e Cisterna, ma soprattutto per le ambizioni del club salernitano, il quale vuole mettere subito alle spalle la sconfitta del turno precedente. Non sarà della sfida il numero 8 Facundo Galiñanes. Il calcettista, contro il Parete, ha rimediato la sua quinta ammonizione e di conseguenza salterà la partita. Sulla via del recupero Luca Priori che ha subito una botta alla schiena nell’ultimo turno. Il brasiliano proverà a stringere i denti per essere presente al fianco dei compagni.

“La sfida contro il Benevento rappresenta un test indicativo sulle condizioni fisiche e mentali del nostro gruppo” ha spiegato il direttore generale Antonio Peluso. “I ragazzi in settimana hanno lavorato sugli errori commessi contro l’Ap sotto le direttive di mister Magalhaes. Il risultato sarà fondamentale ma voglio prima di tutto che la squadra aggredisca ogni pallone e mostri di voler voltar pagina”. Fischio d’inizio affidato al sig. Marco Di Bello di Barletta, coadiuvato dal pugliese Domenico De Candia.