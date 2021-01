Scafati Basket, secondo ko di fila: Rieti vince 79-74 Ultimo quarto decisivo per la terza sconfitta nella regular season di Serie A2

Al termine di un match di alti e bassi (gialloblu sotto di 8 al 10', capaci di ribaltare tutto nel secondo quarto e subire il rientro dei padroni di casa nell'ultimo quarto), la Givova Scafati rimedia il secondo ko consecutivo sul parquet della Kienergia Rieti con il punteggio di 79-74 nel match valido per la dodicesima giornata del girone rosso di Serie A2. Valerio Cucci è il miglior realizzatore per la squadra dell'Agro, sorpresa nell'ultima frazione dalla NPC che trova nel tandem Sanguinetti-Taylor la forza per il +12 che garantisce i due punti. Domenica di ko per le campane. Scafati è a -4 dalle prime in classifica, Forlì (imbattuta), Ferrara e Napoli.

Serie A2 - Girone Rosso

Dodicesima Giornata

Kienergia Rieti - Givova Scafati 79-74

Parziali: 21-13, 15-28, 15-17, 28-1

Rieti: Sanguinetti 18 (2/3, 3/3), Taylor 18 (6/13, 1/5), Stefanelli 14 (3/5, 1/4), De Laurentiis 11 (4/6, 1/3), Ponziani 11 (5/6, 0/0), Pepper 5 (0/5, 1/5), Fumagalli 2 (1/3, 0/3), Vujanac, Imperatori, Fruscoloni, Nonkovic, Sperduto.

Scafati: Cucci 18 (4/5, 1/4), Musso 11 (2/4, 2/3), Marino 10 (1/3, 2/4), Jackson 10 (1/6, 2/5), Thomas 10 (2/6, 1/4), Benvenuti 8 (2/4, 1/3), Sergio 5 (1/2, 1/4), Dincic 2 (1/1, 0/0), Rossato, Sabatino.