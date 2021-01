Atletica, Crippa si allena ad Agropoli Il campione italiano prepara la stagione e le Olimpiadi di Tokyo nel Cilento

Yeman Crippa, il primatista italiano di 3.000, 5.000 e 10.000, ha iniziato il suo 2021 dalla Campania, precisamente dal Cilento. L’Azzurro delle Fiamme Oro, una delle maggiori speranze italiane per il futuro del mezzofondo, si sta allenando ad Agropoli in provincia di Salerno dopo aver chiuso il suo 2020 nel giorno di San Silvestro con il record tricolore sui 5 km su strada alla BOclassic.

La preparazione in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo, a cui è già qualificato, proseguirà in Campania in compagnia degli altri azzurri Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) e Mohad Abdikadar (Aeronautica), con il suo tecnico Massimo Pegoretti e con lo staff fisioterapico, fino al 6 febbraio. Crippa e gli altri lavoreranno sia su strada che sulla pista di Agropoli che è intitolata a Pietro Mennea.

Foto: pagina Facebook Yemen Crippa