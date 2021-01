Alma Salerno, operazione riscatto contro il Senise torna arruolabile Facuno Galiñanes, si va a caccia di punti dopo due ko consecutivi

L’Alma Salerno torna in campo per il recupero della 6^ giornata del campionato di serie B girone F. Neanche il tempo di archiviare la sconfitta interna nel derby, contro il Benevento, che il cinque di Magalhaes si troverà opposto al Senise. La partita, valida per il 6^ turno, era inizialmente in programma lo scorso 21 novembre ma non fu disputata al fine di consentire i recuperi delle gare rinviate a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19.

Il club lucano, rivelazione del raggruppamento, rappresenta un’autentica mina vagante, nonostante quello di domani 12 gennaio non sia il primo incrocio tra le due compagini. Lo scorso 11 ottobre, al PalaVejanum, in occasione del torneo “Città di Viggiano” organizzato dalla compagine di casa (l’Orsa, iscritta al campionato di A2), la sfida tra Senise e Alma Salerno ha battezzato, seppur in via ufficiosa, la stagione della compagine granata. Il risultato finale di sei reti a uno in favore del cinque di Magalhaes è oggi un lontano ricordo e le due squadre, al netto di assenze e rinforzi, daranno vita a una gara ricca di emozioni.

Torna arruolabile Facundo Galiñanes: l’argentino, reduce dallo stop a causa della squalifica rimediata contro il Parete, affiancherà i compagni sul parquet di gioco, provando, attraverso i suoi dribbling, a riportare il sorriso in casa granata, dopo le sconfitte contro l’Ap e il Benevento. Fischio d’inizio in programma alle ore 19.