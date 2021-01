Paganese, esonerato Erra. Ecco il possibile sostituto Il tecnico era già stato sollevato dall'incarico il 26 dicembre, poi il momentaneo dietrofront

"La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con mister Alessandro Erra. La società intende ringraziare il mister per il lavoro svolto in questi due anni e mezzo, augurandogli le migliori fortune professionali." Il tecnico era già stato sollevato dall'incarico lo scorso 26 dicembre, poi il momentaneo dietrofront in seguito alla beffa relativa all'accordo tra il suo sostituto designato, Salvatore Campilongo, e la Cavese. In pole position per la panchina azzurrostellata c'è Raffaele Di Napoli, ex, tra le altre, di Akragas e Latina.