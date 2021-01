Verso Rieti-Salerno, Parrillo: "Pronti a dire la nostra" Il coach della Virtus Arechi alla vigilia della sfida: "Affronteremo un roster ricco di campioni"

È la vigilia di Real Sebastiani Rieti - Virtus Arechi Salerno. Domani, alle 18, i blaugrana saranno ospiti della capolista, che ha aggiunto Paolo Paci nel reparto lunghi. Sarà sfida tra le prime due del girone D1 di Serie B. "Una sfida che arriva in un momento positivo per noi visti gli ultimi risultati, ma vogliamo provare a migliorarci ulteriormente. - ha spiegato il coach della Virtus Arechi, Adolfo Parrillo - Una di quelle sfide che tutti vorrebbero giocare, la squadra comunque in settimana ha dimostrato la giusta concentrazione, la giusta tensione e la giusta adrenalina. Tutto questo sapendo benissimo che affronteremo un roster ricco di campioni per la categoria, ma anche noi abbiamo giocatori dal tasso tecnico importante e quindi giocheremo a viso aperto”.

L'attesa del match: "Mi aspetto che le cose positive vengano confermate e migliorate. In difesa ad esempio stiamo dimostrando partita dopo partita la nostra crescita ma dobbiamo e possiamo evitare alcune pause, in attacco invece sappiamo che dobbiamo migliorare le situazioni negative del momento come la percentuale al tiro da tre. Farlo in una gara complicata come quella di domenica magari non sarà semplicissimo, ma sono sicuro che diremo la nostra".