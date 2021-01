Virtus Arechi Salerno ko contro la capolista Rieti: 86-73 Blaugrana sconfitti al Valmontone dalla corazzata del girone D1 di Serie B

La Virtus Arechi Salerno ha il merito di restare in partita, ma la Real Sebastiani Rieti vince confermando l'imbattibilità. Finale di 86-73 per la squadra di coach Alex Righetti, vincente sul team guidato da Adolfo Parrillo nel match valido per il settimo turno del girone D1 di Serie B. Klaudio Ndoja, da 18 punti, è il top-scorer della gara. A Salerno non basta Lorenzo Tortù, autore di 20 punti.

Serie B - Girone D1

Settima Giornata

Real Sebastiani Rieti - Virtus Arechi Salerno 86-73

Parziali: 23-17, 27-23, 15-13, 21-20

Rieti: Ndoja 18 (2/9, 2/6), Traini 14 (1/1, 2/6), Casini 12 (3/3, 2/4), Loschi 10 (0/4, 3/7), Provenzani 10 (2/3, 2/3), Diomede 9 (3/3, 1/3), Cena 9 (3/4, 0/2), Di Pizzo 4 (2/3, 0/0), Drigo (0/0, 0/1), Kader, Formighetti, Sornoza. All. Righetti.

Salerno: Tortù 20 (7/16, 0/1), Mennella 11 (2/2, 2/4), Cardillo 10 (1/3, 1/3), Valentini 10 (5/6, 0/0), Rossi 9 (2/4, 1/1), De Fabritiis 6 (3/7, 0/3), Rezzano 4 (1/4, 0/3), Gallo 3 (1/2, 0/2), Beatrice (0/0, 0/1), Venga, Gervasio, Caiazza. All. Parrillo.