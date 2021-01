Jomi Salerno, la capolista fa visita all'Ariosto Ferrara Avram: "Abbiamo consapevolezza che la gara di domani sarà diversa dal match d'andata"

Impegno esterno per la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne saranno di scena domani (sabato 23 gennaio) alle ore 17:30 al Pala “Boschetto” contro l'Ariosto Ferrara. La formazione allenata da Laura Avram che recupererà il prossimo 27 gennaio il match casalingo contro la Santarelli Cingoli, è in testa alla classifica (in condominio con Oderzo) con 24 punti in classifica frutto di dodici vittorie ed una sola sconfitta. Dall'altro canto l'Ariosto Ferrara, reduce dalla bella vittoria in terra veneta contro Malo, ha la necessità di cancellare la brutta prova della gara d’andata con il dichiarato obiettivo di chiudere in fretta la pratica salvezza, anche da un punto di vista aritmetico, per poi provare a cogliere il miglior piazzamento in classifica possibile.

“Sapevamo benissimo che in questi mesi – afferma il tecnico Laura Avram – ci avrebbe atteso un vero e proprio tour de force, con trasferte molto lunghe e numerose gare. Non siamo riuscite a preparare tutte le gare allo stesso tempo per una vera e propria mancanza di tempo. Tra gestione fisica, gare ravvicinate e trasferte, in questo momento abbiamo bisogno di grande unità di gruppo, di tanta professionalità ed anche di tanto spirito di sacrificio”. Il tecnico della formazione salernitana poi aggiunge: “Abbiamo consapevolezza che la gara di domani sarà completamente diversa rispetto al match dell'andata. Abbiamo avuto modo di conoscere meglio i nostri avversari così come accaduto anche per loro, chiedo quindi impegno massimo. L'Ariosto Ferrara – termina Laura Avram – è una formazione che punta molto sulla tattica e sulla velocità, roster composto da atlete esperte. Insomma, una squadra che non deve essere assolutamente sottovalutata”.