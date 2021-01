Pallamano, FIGH Awards: tante nomination per la Jomi Salerno Le votazioni saranno scaglionate, si parte da lunedì

La Jomi Salerno continua ad essere la grande protagonista della Pallamano italiana. A confermarlo anche i FIGH Awards. La compagine salernitana, dopo le votazioni effettuate dai tecnici della serie A Beretta, ha fatto incetta di nomination con diverse atlete che sono in lizza per conquistare l'ambito riconoscimento. Ilaria Dalla Costa è in lizza nelle categorie Migliore Giocatrice Italiana assoluta e Migliore Giocatrice italiana – serie A Beretta; Ramona Manojlovic è stata inserita nelle categorie Migliore Giocatrice Assoluta e Migliore Giovane Assoluta; Suleiky Gomez è stata inserita nella categoria Migliore Giocatrice Straniera – Serie A Beretta. Infine, Elisa Ferrari è in lizza nella categoria Miglior Portiere – Serie A Beretta.

COME SI VOTA:

“Sul sito federale www.figh.it, attraverso la pagina Facebook della Federazione (www.facebook.com/pallamano) e nelle stories di Instagram (@federazioneitalianahandball)”.

Le votazioni saranno aperte in momenti differenti:

Miglior giovane: lunedì 25 gennaio

Miglior stranieroa: martedì 26 gennaio

Miglior portiere: mercoledì 27 gennaio

Miglior italianoa (Serie A Beretta): giovedì 28 gennaio

Miglior italianoa (assoluto): venerdì 29 gennaio

I sondaggi saranno pubblicati alle ore 10:00 di ogni giornata indicata e chiuderanno 24 ore dopo.