Virtus Arechi Salerno, Parrillo: "Attenti alla Luiss Roma" Il coach della squadra blaugrana ha presentato la sfida con i capitolini, in programma domani

Domani, alle 18, sarà palla a due per la sfida Luiss Roma - Virtus Arechi Salerno, presentata da coach Adolfo Parrillo: "Ci aspetta un’altra battaglia dal punto di vista sportivo, ma lo sappiamo bene perché è sempre così quando si affronta una squadra intensa come la Luiss. - ha affermato il tecnico dei blaugrana - Abbiamo una grande voglia di riscatto dopo la sconfitta dell’andata che ci lasciò l’amaro in bocca, in più ci sentiamo comunque rafforzati dopo la gara con Rieti dove a sprazzi, pur sapendo quindi di non aver giocato a livelli altissimi tutta la gara, abbiamo fatto buone cose dal punto di vista tecnico e dell’intensità. Sono convinto che il tempo e la continuità di lavoro, che ci auguriamo possa essere svolto finalmente con almeno gran parte della squadra a completa disposizione, ci darà ragione nel corso della stagione. Toccherà essere molto attenti e andare sistematicamente a rimbalzo, anche con i “piccoli”. Sappiamo, infatti, che da questo punto di vista la Luiss ha giocatori con caratteristiche specifiche. Per cui non dovremo distrarci e non scappare subito via, ma al tempo stesso dovremo essere anche bravi a saper dare fastidio nel loro pitturato".