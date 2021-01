Salerno ko, ultimo quarto decisivo: la Luiss Roma vince 86-69 Il parziale di 23-5 nell'ultimo quarto decide la sfida con i capitolini che agganciano l'Arechi

La Virtus Arechi Salerno vola sul +10 al primo intervallo (15-25 al 10'), ma nel secondo quarto consente l'immediato recupero alla Luiss Roma che corre anche nel terzo quarto e strappa i due punti nell'ultima frazione: il 23-5 negli ultimi dieci minuti cambia il match e determina il +17 finale ai capitolini, che agganciano Salerno in compagnia della Virtus Cassino al secondo posto della classifica del girone D1. Cinquanta per cento di vittorie per la Virtus Arechi fin qui: quattro vittorie e quattro sconfitte dopo 8 turni.

Serie B - Girone D1

Ottava Giornata

Luiss Roma - Virtus Arechi Salerno 86-69

Parziali: 15-25, 27-21, 21-18, 23-5

L. Roma: Infante 19 (8/14, 0/0), Murri 19 (4/7, 1/5), Martino 15 (7/10, 0/0), Tredici 9 (4/4, 0/3), D'Argenzio 8 (0/4, 1/4), Fiorucci 6 (0/0, 1/4), Sanna 5 (2/5, 0/3), Garofolo 3 (0/0, 1/1), Gellera 2 (1/1, 0/0), Di Francesco.

Salerno: Valentini 14 (6/7, 0/0), Rossi 11 (0/2, 3/4), Cardillo 11 (0/2, 2/6), Rezzano 9 (1/6, 1/1), Mennella 8 (2/2, 1/5), Tortù 6 (1/4, 0/1), Beatrice 6 (0/0, 2/2), Gallo 4 (2/6, 0/2), De Fabritiis 0 (0/4, 0/4), Caiazza, Venga, Peluso.