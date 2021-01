Verso Salerno-Cassino, Parrillo: "Il rilancio è d'obbligo" Il coach della Virtus Arechi ha presentato così la prossima sfida in programma al PalaLongo

"Per noi sarà obbligatorio ritrovare subito la retta via, in questi giorni abbiamo analizzato attentamente le problematiche del momento". Così Adolfo Parrillo ha presentato la sfida Salerno-Cassino. La Virtus Arechi è chiamata alla vittoria per confermarsi al secondo posto del girone D1 di Serie B: "Vogliamo ripartire da tutte le cose buone fatte prima delle ultime due sconfitte, sappiamo che di fronte ci sarà una squadra tosta come Cassino ma dobbiamo assolutamente ritrovare la vittoria. - ha spiegato il coach blaugrana - La priorità doveva e deve essere la difesa. Abbiamo fatto bene per 3-4 settimane e anche in alcuni momenti delle gare con Rieti e Luiss, poi però all’improvviso ci sono dei blackout in cui incassiamo anche quello che non abbiamo subito in precedenza. Proprio su questo aspetto stiamo lavorando cercando di capire da dove nasce il tutto, sapendo che dovremo limare e limitare tutti gli errori difensivi fin qui commessi".