Jomi Salerno implacabile, battuto anche il Leno Alla Palumbo non si passa, netto successo per la capolista

Netta vittoria della Jomi Salerno che supera la Pallamano Leno tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo con il punteggio finale di 39 a 19 nel match valevole quale quarta giornata di ritorno della serie A Beretta. Non è bastato il cuore e tanta buona volontà alla compagine allenata da coach Reghenzi per contenere lo strapotere della compagine salernitana. Nei primi minuti del primo tempo, complice anche il calo di concentrazione della Jomi Salerno, Costanzo e compagne si sono portate in vantaggio. Un piccolo fuoco di paglia, il sette allenato da Laura Avram ha iniziato a macinare gioco e reti, e per le ospiti non c’è stato più nulla da fare. La sfida è stata anche l’occasione per provare nuovi schemi ed affinare nuovi meccanismi in vista dei prossimi incontri. La prima frazione di gioco si è chiusa così con la Jomi Salerno avanti con il risultato di 18 – 11. Nel secondo tempo la musica non cambia. Le salernitane continuano a segnare a ripetizione, coach Laura Avram allora concede ampio spazio alle giovanissime mandando in campo Stellato, Motta, Rossomando, Avagliano, De Santis e Chianese. I prodotti della cantera targata “Pdo” rispondono presente, non tradendo le aspettative con la stessa Chianese che trova il tempo per realizzare anche la sua prima rete in serie A Beretta. Il match si chiude con il risultato finale di 39 a 19 in favore della Jomi Salerno. La formazione allenata da coach Laura Avram porta a casa così altri due punti preziosi, salendo a quota 30 punti in classifica.

Jomi Salerno – Pallamano Leno 39 – 19 (primo tempo: 18 – 11)

Jomi Salerno: Ferrari, Stellato 2, Motta 1, Rossomando 3, Avagliano 1, Krnic 1, Gomez 8, Romeo 1, Di Giugno, Stettler 1, Manojlovic 10, Napoletano, Chianese 1, Lauretti Matos 3, Casale 4, De Santis 3. Allenatore: Laura Avram

Pallamano Leno: Francesconi 6, Costanzo 5, Lavagnini M. 1, Toninelli, D'Ambrosio 1, Lanfredi 3, Convalle, Turina 2, De Angelis, Anelli, Lavagnini G., Bravi, Andreani 1, Ramazzotti. Allenatore: Federico Reghenzi

Arbitri: Alborino – Farinaceo