Scafati, ecco il tris: battuta la Stella Azzurra Roma 85-65 Thomas è il miglior realizzatore per la squadra gialloblu con 17 punti

Terza vittoria consecutiva per la Givova Scafati. Al PalaMangano, la squadra di coach Alex Finelli firma il tris contro la Stella Azzurra Roma con il finale di 85-65. Parziale super di 35-14 per il controllo delle operazioni nella ripresa. Charles Thomas è il miglior realizzatore della squadra gialloblu con 17 punti. Crescita anche per Mattia Palumbo. Il classe 2000, in prestito dalla Fortitudo Bologna, ha chiuso il match con 12 punti. Tutti a segno per il club dell'Agro, privo di Tommaso Marino.

Serie A2 - Girone Rosso

Sedicesima Giornata

Givova Scafati - Stella Azzurra Roma 85-65

Parziali: 14-9, 35-14, 25-24, 11-18

Scafati: Thomas 17 (6/10, 0/0), Jackson 15 (0/0, 4/8), Palumbo 12 (2/4, 1/1), Benvenuti 11 (3/6, 1/1), Sergio 9 (1/2, 2/3), Cucci 6 (3/8, 0/3), Rossato 5 (1/4, 1/5), Dincic 4 (2/3, 0/0), Sabatino 4 (1/1, 0/0), Musso 2 (1/2, 0/5).

Stella Azzurra Roma: Rullo 15 (1/5, 4/7), Menalo 12 (6/9, 0/1), Thompson 10 (2/7, 0/2), Marcius 6 (2/4, 0/0), Giordano 5 (1/3, 1/2), Visintin 5 (2/7, 0/0), Reale 4 (2/2, 0/1), Pugliatti 3 (0/1, 0/0), Thioune 3 (1/1, 0/0), Innocenti 2 (1/2, 0/1), Ndzie (0/1, 0/0), Ghirlanda.