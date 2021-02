Paganese, Cesaretti ceduto al Ravenna Trasferimento a titolo temporaneo per Costagliola all'ASD Aurora Alto Casertano

Grandi novità di mercato nell'ultimo giorno della sessione invernale. La Paganese ha comunicato di aver "raggiunto l’accordo con la società Ravenna F.C 1913 per la cessione a titolo definitivo del calciatore Cristian Cesaretti". "Il club ringrazia Cristian e gli augura le migliori fortune professionali", si legge nella nota del club azzurrostellato. "La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna ha raggiunto l’accordo con la società A.S.D Aurora Alto Casertano per la cessione a titolo temporaneo, fino al Giugno 2021, del calciatore Salvatore Costagliola". Prestito per il calciatore, che rientrerà a Pagani al termine della stagione.

Foto: sito ufficiale paganesecalcio.com