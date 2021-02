Bocce, nella riffa protagonista l'Enrico Millo di Baronissi Montuori: "Stiamo raggiungendo la forma migliore: nei prossimi giorni lavoreremo per migliorare"

L’Enrico Millo si conferma tra le protagoniste assolute del Campionato di Serie A della specialità Raffa. La società di Baronissi del presidente e tecnico, Franco Montuori, inserita nel Girone 1, sabato 30 gennaio, ha espugnato il campo della Mp Filtri Caccialanza di Milano, nel big match della terza giornata. In una sfida combattuta – specie in alcuni set –, punto su punto, capitan Francesco Santoriello e compagni, dopo aver chiuso in parità il primo turno, sono riusciti ad avere la meglio sui temibili rivali nelle sfide a coppia della seconda frazione di gioco, fissando il punteggio sul 5-3.

“È stato un bell’incontro estremamente combattuto – ha raccontato il presidente Montuori – ; in alcune circostanze abbiamo avuto fortuna, poi sul 5-2 ci siamo un po’ rilassati. Ad ogni modo, mi sembra che, pian piano, stiamo raggiungendo la forma migliore: nei prossimi giorni lavoreremo per accrescere ancora il rendimento dei ragazzi dal punto di vista mentale.”

La Millo, in attesa di recuperare il match (valido per la seconda giornata) in casa della Vigasio Villafranca, è approdata così a 6 punti in classifica e nel prossimo turno, in programma sabato 13 febbraio, ospiterà l’Accessori Moda Kennedy, in una sfida tutta campana. La neopromossa società nolana del presidente Antonio Ferrante, dopo due sconfitte consecutive, ha conquistato la prima vittoria stagionale superando, tra le mura amiche del bocciodromo di Piazzolla di Nola, i maceratesi della Pamperduto Montestanto.

“È stato un incontro al cardiopalma – ha commentato il tecnico dell’Accessori Moda Kennedy, Antonio Carbone –; abbiamo buttato via alcune occasioni per vincere facile e, alla fine, abbiamo rischiato anche di perdere: siamo stati bravi a crederci e non mollare”.

TABELLINI

MP Filtri Caccialanza Milano (MI) - Enrico Millo (SA) 3-5 (46-50)

Savoretti-P. Luraghi-Gusmeroli vs Santoriello-Noviello-Ferrara 6-8, 8-7; Viscusi vs Scolletta (2° set A. Mauro) 6-8, 8-0; Savoretti-P. Luraghi (2° set Gusmeroli) vs Santoriello-Noviello 3-8, 0-8; Viscusi-Bergamelli (2° set Invernizzi) vs Scolletta-Ferrara (2° set A. Mauro) 7-8, 8-3.

All. MP Filtri Caccialanza: Dario Bracchi.

All. Enrico Millo: Francesco Montuori.

A.F. Accessori Moda Kennedy Nola (NA) - Pamperduto Montesanto (MC) 5-3 (59-45)

F. Pappacena-M. La Marca-Laudato vs S. Petrelli-Ascani-Testoni 8-3, 6-8; G. Pappacena vs L. Petrelli 6-8, 8-7; M. La Marca-Laudato vs S. Petrelli-Testoni 8-0, 8-7; C. La Marca (2° set F. Pappacena)-G. Pappacena vs L. Petrelli-Ascani 7-8, 8-4.

All. A.F. Accessori Moda Kennedy: Antonio Carbone.

All. Pamperduto Montesanto: Silvano Natali.