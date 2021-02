Jomi Salerno, ecco il tabellone della Coppa Italia La Final Six andrà in scena a Salsomaggiore Terme dal 12 al 14 febbraio

Il recupero tra Bixen e Mestrino ha permesso di completare il tabellone delle Final Six della Coppa Italia femminile di Pallamano. Brixen si è imposta per 26 a 24 in un match tiratissimo e si candida ad un ruolo da grande protagonista in questa fase finale. La favorita è la Jomi Salerno che è già in semifinale con Oderzo. Entrambe attenderanno le vincenti dei quarti di finale per scoprire quale sarà il proprio avversario.

Di seguito il tabellone della Fina Six che andrà in scena dal 12 al 14 febbraio a Salsomaggiore Terme.

Quarti di finale:

[A] AC Life Style Erice – Cassa Rurale Pontinia

[B] Brixen Sudtirol – Alì-Best Espresso Mestrino

Semifinali:

Mechanic System Oderzo – Vincente BrixenMestrino

Jomi Salerno – Vincente EricePontinia

La classifica definitiva del solo girone di andata in Serie A Beretta:

Jomi Salerno 22 pti, Mechanic System Oderzo 22, Brixen Sudtirol 21, AC Life Style Erice 16, Cassa Rurale Pontinia 15, Alì-Best Espresso Mestrino 14, Ariosto Ferrara 12, Guerriere Malo 10, Cassano Magnago 8, Leno 7, Nuoro 4, Santarelli Cingoli 4, Cellini Padova 1