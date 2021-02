Jomi Salerno, rinviato il big match contro Oderzo Il Covid ferma anche la squadra salernitana che lunedì si sottoporrà ad un nuovo giro di tamponi

I casi di positività al Covid-19 che erano emersi all'interno del gruppo squadra della Jomi Salerno hanno portato al rinvio della gara contro Oderzo. La notizia era nell'aria già da ieri visto che anche la sfida maschile tra i salernitani della Genea Lanzara, anche loro impegnati alla Palestra Palumbo, e il Benevento è stata rinviata.

"La Jomi Salerno comunica che in seguito ai monitoraggi settimanali svolti anche nella giornata di ieri, nel rispetto del protocollo previsto dal regolamento, è emersa la positività di alcune tesserate. In ragione delle disposizioni previste, preso atto delle comunicazioni effettuate dal club salernitano, la FIGH ha disposto il rinvio della gara Mechanic System Oderzo – Jomi Salerno in programma nella giornata di domani 6 febbraio e valevole quale quinta giornata di ritorno del campionato Serie A Beretta. Il gruppo squadra risultato negativo ai controlli effettuati in settimana resterà in isolamento fiduciario fino a lunedì quando provvederà a sottoporsi ad nuovo controllo".