Volley, Indomita Salerno a caccia della prima vittoria Coach Vitale: "Dovremo stare attenti, in modo particolare, alla diagonale palleggiatore-opposto"

Terza gara di campionato per l’Indomita Salerno che, domani alle ore 18.30, affronterà l’ASD Ischia alla palestra “Senatore”. Dopo i due KO rimediati nelle prime due gare, il team caro alla presidente Ruggiero è a caccia del primo successo stagionale dopo il ritorno in B. Un successo che, più di tutto, possa dare nuovo slancio per la lotta salvezza.

Per la gara di domani, coach Vitale avrà a disposizione De Palma, pienamente recuperato dopo l’infiammazione al tendine d’Achille che, gioco forza, lo aveva escluso dal sestetto titolare del match contro SACS Volley. Brutte notizie, invece, per lo schiacciatore Dino Lopardo, non convocato per un problema di salute.

In settimana è stata data, in allenamento, massima attenzione alla fase di muro-difesa, nonché ad alcune situazioni di gioco che, nei precedenti incontri, non hanno convinto.

Queste le parole di presentazione del match contro i partenopei dell’allenatore dell’Indomita, Pasquale Vitale: “Dovremo stare attenti, in modo particolare, alla diagonale palleggiatore-opposto, punto di forza dell’Ischia. Loro sono una buona squadra, reduce dalla vittoriosa trasferta sul difficile campo di Avellino, e senz’altro ci terranno a fare bella figura anche a Salerno. Al suo interno, la rosa partenopea annovera atleti del calibro di Galia, palleggiatore molto promettente, e dell’opposto Scialò, che poco o nulla c’entra con questa categoria. Ovviamente, al netto delle difficoltà di varia natura finora incontrate, mi aspetto di vedere dei miglioramenti, sia mentali che fisici, da parte di tutta la squadra. In settimana ci siamo allenati con grande voglia e determinazione. Mi auguro di rivedere la stessa grinta anche domani in campo, in modo tale da raccogliere i primi frutti del nostro lavoro”.