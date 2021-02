Scafati, poker a Chieti: Rossato per la vittoria, Thomas da 35 Dominante il lungo gialloblu per la quarta vittoria consecutiva del club dell'Agro

La Givova Scafati ottiene la quarta vittoria consecutiva battendo la Lux Chieti con il finale di 82-83. Risulta decisivo il canestro di Riccardo Rossato nel finale di gara per il definitivo sorpasso, ma nel match spicca la prova super di Charles Thomas, autore di 35 punti (11/18 dal campo). "È stato un fine settimana molto particolare, perché sapere solo il sabato mattina di avere un positivo al covid-19, ha messo tutti in agitazione, creando una atmosfera un po’ surreale. - ha spiegato il coach di Scafati, Alex Finelli - Proprio per questo motivo, voglio complimentarmi con i giocatori e con la società per aver avuto la capacità di concentrarsi solo sulla partita, che non è stata affatto bella, condizionata da errori in attacco e in difesa e da tanto nervosismo. Ogni partita presenta degli ostacoli diversi e la partita odierna ci ha messi al cospetto di una squadra che ha cambiato da poco allenatore e quindi aveva una nuova organizzazione, che ci ha costretto ad adattarci in corsa alle nuove situazioni che venivano proposte. Sono stati bravi i miei giocatori a crederci sempre e fino in fondo, anche quando Chieti si è messa avanti di 4 o 5 punti. Con una buona organizzazione difensiva, siamo riusciti a rientrare in partita. Abbiamo vinto grazie ad alcuni episodi, ma l’importante erano i due punti in palio e l’ennesima vittoria agguantata in trasferta. Voglio sottolineare la prova di Thomas, in campo più minuti rispetto al solito, con lucidità in attacco e leadership, decisivo per la vittoria con le sue giocate. Dedica speciale ai nostri tifosi, che non ci riescono ancora a seguire dal vivo, ed alla nostra proprietà, che ci supporta in tutto per tutto e ci permette di avere uno spogliatoio granitico, in grado, com’è accaduto oggi, di portare a termine positivamente un match, pur non giocando bene, grazie alla solidità di persone responsabili".

Serie A2 - Girone Rosso

Diciassettesima Giornata

Lux Chieti - Givova Scafati 82-83

Parziali: 24-26, 18-21, 24-18, 16-18

Chieti: Sorokas 26 (7/12, 2/4), Meluzzi 14 (3/10, 2/4), Bozzetto 9 (3/5, 0/2), Santiangeli 9 (2/3, 1/5), Williams 9 (3/6, 1/2), Ihedioha 7 (2/2, 1/3), Piazza 4 (1/2, 0/0), Sodero 2 (1/2, 0/0), Favali 2 (0/1, 0/0), Arnold (0/1, 0/0), Mijatovic.

Scafati: Thomas 35 (8/13, 3/5), Rossato 14 (3/4, 1/5), Sergio 7 (2/4, 1/6), Benvenuti 6 (3/6, 0/1), Musso 6 (0/2, 2/4), Dincic 6 (0/1, 0/0), Jackson 5 (0/2, 1/3), Palumbo 4 (0/2, 1/3), Sabatino (0/0, 0/1), Marino.