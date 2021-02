Jomi Salerno, Erice sarà l'avversario in semifinale A Salsomaggiore terme è iniziata la final six della Coppa Italia

La Jomi Salerno ha raggiunto Salsomaggiore Terme con una rosa piena zeppa di giovani. Squadra rimaneggiata dopo che il covid nelle ultime due settimane ha fatto capolino nel gruppo squadra della detentrice del trofeo.

L’esordio della squadra allenata da coach Laura Avram è previsto per sabato pomeriggio alle 18:00. L’avversario è uscito dalla sfida andata in scena questo pomeriggio tra Pontinia ed Erice con quest’ultima che si è imposta per 32 a 25.