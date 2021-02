Volley, Indomita Salerno a caccia del primo successo Coach Vitale: “Buone indicazioni dal dopo Ischia. Faremo del nostro meglio”

Di nuovo in campo, per la quarta uscita stagionale, l’Indomita Salerno nel match, il secondo consecutivo alla palestra Senatore, contro Tya Pallavolo Marigliano alle ore 18.30. Il team caro alla presidente Ruggiero, reduce da tre sconfitte nelle ultime tre, in settimana ha lavorato duramente per farsi trovare pronto e, soprattutto, muovere finalmente la classifica che lo vede ancora ferma al palo a quota 0 punti.

Per lo scontro, non propriamente agevole, contro i partenopei, coach Vitale recupera lo schiacciatore Lopardo, assente nell’ultima gara per problemi di salute. Da valutare, invece, le condizioni dell’opposto De Palma, uscito malconcio dal match contro Ischia a causa di una forte contusione al ginocchio.

A presentare la sfida è stato il tecnico Pasquale Vitale: “Domani affronteremo una delle realtà più belle dell’intero girone. Un team che fa dello spirito di gruppo la propria arma principale. Basti pensare che l’ossatura della rosa di Marigliano è la stessa da anni, salvo essere puntellata dalla società, anno per anno, con acquisti funzionali al progetto. Parliamo di una squadra di ottimo livello che esprime un bel gioco, e che è completa in tutti i reparti. Sarà sicuramente una sfida ostica per noi, ma come sempre ci siamo preparati al meglio delle nostre possibilità. In settimana abbiamo disputato un’amichevole contro Pomigliano, che ci è servita per provare alcune soluzioni d’attacco già provate in allenamento. Approfitteremo della rifinitura per capire chi è più o meno in forma. Spero di poter schierare la migliore formazione e, soprattutto, che la squadra confermi i passi avanti che ha dimostrato di aver fatto contro l’Ischia”.