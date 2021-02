Salerno, Parrillo: "PSA molto forte, ma sono fiducioso" Il coach della Virtus Arechi dovrà fare a meno di Beatrice e anche Cardillo è in forte dubbio

È tutto pronto per il derby campano dell'undicesima giornata del girone D1 di Serie B. La Virtus Arechi Salerno ospiterà la Partenope Sant'Antimo. La volontà blaugrana della conferma al secondo posto contro l'obiettivo della continuità della PSA, capace di battere la capolista Real Sebastiani Rieti nel turno scorso. "È una squadra molto forte, ma sono fiducioso. - ha affermato il coach di Salerno, Adolfo Parrillo - Ci siamo allenati con grande agonismo per tutta la settimana, la squadra è stata sempre presente sul campo proprio perché tutti noi sappiamo l’importanza del momento . Sotto tutti i punti di vista ci siamo preparati nel modo corretto in vista del derby, con l’intento di limare ancora una volta quelli che attualmente sono i nostri punti deboli”.

Parrillo dovrà fare a meno di Beatrice e anche Cardillo è in forte dubbio. Salerno vuole replicare il successo dell'andata: "Indubbiamente in quella occasione andò tutto bene, ma anche questa volta vogliamo far sì che le cose funzionino nel modo corretto. - ha aggiunto Parrilo - Se in attacco le cose stanno andando bene, le buone spaziature e i tiri presi in ritmo sono la conferma di tutto questo, in difesa dobbiamo ancora migliorare quelle situazioni in cui siamo un po' carenti".