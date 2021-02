Genea Lanzara: rinviato anche il match contro il Messina Prosegue l'emergenza covid, la squadra reterà ancora ferma

Ritorna il campionato Nazionale di Serie A2 dopo la settimana di stop prevista dal calendario. I salernitani della Genea Lanzara resteranno, tuttavia, ancora fermi ai box per i ben noti motivi sanitari: rinviato, oltre al derby col Benevento, anche il match esterno contro il Messina.

Il Presidente Domenico Sica ha tratto un bilancio della prima parte della stagione, che ha visto il Lanzara chiudere al secondo posto in classifica, con sette successi su otto incontri ed una gara ancora da disputare:

“E’ stato un campionato inaspettato, molto avvincente, che ci ha visti protagonisti sin da subito. In un girone con 10 squadre tutte ben attrezzate non era facile riuscire ad ottenere questi risultati positivi. Va dato merito all'ottimo lavoro svolto dal mister e dall'intero staff, nonchè al lavoro costante dei nostri ragazzi. Oltre alla posizione in classifica sono contento e orgoglioso dei nostri giovani talenti i quali, partita dopo partita, hanno dimostrato notevoli margini di crescita: questo credo sia un passo importante per la crescita del nostro gruppo ed è il punto principale del nostro progetto”.

Relativamente al perdurare della situazione sanitaria nel gruppo squadra dichiara: “È una parentesi bruttissima che stiamo vivendo. Purtroppo ci siamo dovuti arrendere ad un avversario troppo cattivo e più forte di noi: il Covid ci ha chiamato ad affrontare una dura prova e come in tutte le sfide più insidiose siamo pronti e determinati a sconfiggerlo e a rimboccarci le maniche per riprendere il nostro cammino. Purtroppo siamo stati costretti a rinviare delle partite e a sospendere gli allenamenti. Mi auguro innanzitutto che non ci siano complicazioni, poi che tutti guariscano quanto prima in modo da organizzare una ripresa graduale e riconquistare un'ottima condizione fisica per non vanificare tutto ciò che è stato fatto finora”.

In conclusione, il presidente Sica riguardo alla seconda parte di stagione afferma: “Il nostro unico obiettivo per quest'anno è quello di far crescere e consolidare la nostra rosa, divertendoci e cercando di ottenere il massimo partita dopo partita. Siamo determinati a fare bene e vogliamo cercare di toglierci qualche soddisfazione anche nei campionati giovanili. A metà marzo comincerà il campionato under 19 dove i nostri ragazzi dovranno dare il massimo per riuscire a raggiungere le finali nazionali che si terranno a giugno presso il centro federale di Chieti. È un nostro obiettivo e daremo del nostro meglio per raggiungerlo. Per il prossimo anno sicuramente vogliamo consolidare e migliorare il lavoro svolto in questi anni. Saremo sempre vigili sul mercato alla ricerca di giovani talenti da poter accorpare alla nostra rosa. Sarà un anno importante per il Lanzara, che andrà incontro al decimo anno di attività della nostra ormai non più giovane società, proveremo a fare del nostro meglio in tutte le categorie e faremo di tutto per toglierci altre piacevoli soddisfazioni”.