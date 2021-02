Jomi Salerno, rinviata causa Covid la sfida con Erice Capitan Napoletano: "Cercheremo di ritrovare la migliore condizione, obiettivi invariati"

Ancora in attesa della negativizzazione delle atlete risultate positive ai controlli effettuati nelle scorse settimane, la Jomi Salerno ha ripreso ad allenarsi. In giornata nuovo giro di tamponi. Intanto, come da protocollo, la gara programmata per sabato contro l’AC Life Style Erice è stata rinviata.

Non sarà quindi disputata la sfida della sesta giornata di ritorno originariamente in calendario il 20 febbraio con inizio alle ore 18:30 alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. “La squadra si è riunita martedì – afferma il capitano Pina Napoletano – per la ripresa degli allenamenti, purtroppo il team è ancora incompleto a causa della positività al Covid di alcune compagne. Ovviamente questa settimana si cercherà di ritrovare la forma fisica e di recuperare dagli infortuni post Coppa Italia. Il morale è alto – termina il capitano della formazione salernitana – e gli obiettivi di fine stagione restano invariati. Attendiamo con impazienza il rientro delle compagne facendo loro un grosso in bocca al lupo”.