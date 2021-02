Indomita, caccia ai primi punti nel derby campano con Avellino Salernitani di scena nella tana dell'Olimpica. Coach Vitale: "Speriamo di sbloccarci"

Quinta e ultima gara del girone d’andata per l’Indomita Salerno che, nel match in programma domani alle ore 19, affronterà Avellino in trasferta nell’attesissimo derby campano. Gli uomini di coach Vitale sono ancora alla ricerca dei primi punti stagionali, dopo un avvio di campionato contrassegnato da una miriade di problemi e tanta, troppa sfortuna.

Quella di domani, pertanto, al netto delle difficoltà che continua a patire il roster biancoblù, può rappresentare l’occasione per “sbloccarsi” e cancellare, finalmente, lo 0 dalla casella punti in classifica. Per farlo, però, il team caro alla presidente Ruggiero dovrà giocare al meglio delle proprie possibilità contro una squadra, Avellino, rinvigorita dal primo successo in campionato ottenuto la scorsa settimana contro SACS Team Volley lontano dalle mura amiche. Gli uomini di coach Amodeo hanno battuto, infatti, i rivali partenopei con il risultato di 3-1, in un match che ha visto i biancoverdi rispondere colpo su colpo agli attacchi avversari. Una vittoria frutto, soprattutto, della concentrazione e della grande difesa messa in campo da De Falco e compagni.

L’Indomita, dal canto suo, in settimana ha svolto un allenamento in meno a causa di un sospetto caso Covid all’interno del gruppo squadra rivelatosi, poi, un falso allarme. Da valutare, inoltre, le condizioni degli acciaccati Pagano, Memoli e De Palma, frenati dai rispettivi infortuni di natura muscolare.

Queste le parole di presentazione della sfida di domani dell’allenatore biancoblù, Pasquale Vitale: “La settimana appena trascorsa, per usare un eufemismo, non è stata certamente tra le migliori. Infortunati a parte, che speriamo di poter recuperare al 100%, non abbiamo potuto allenarci come si doveva a causa di un sospetto caso Covid, poi fortunatamente rientrato. Questo episodio, inevitabilmente, ha un po’ compromesso la preparazione della gara. Vedremo quanto di meglio riusciremo a fare, mettendoci il massimo dell’impegno in campo. D’altro canto, affronteremo una squadra motivata dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana e che vorrà, senza dubbio, confermarsi anche in casa. Faremo del nostro meglio, con la speranza di poterci finalmente sbloccare portando a casa qualche punto”.