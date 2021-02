Basket: il derby è di Pozzuoli, Salerno ko 74-64 Subito Gueye, da 15 punti, con Savoldelli top-scorer: la Virtus batte i blaugrana

L'esordio di Ousmane Gueye in canotta Virtus risulta prezioso per Pozzuoli. La squadra di coach Mariano Gentile vince il derby contro la Virtus Arechi Salerno con il risultato finale di 74-64. I blaugrana chiudono con il +9 al 10', ma consentono il recupero e il sorpasso dei puteolani per il vantaggio dei padroni di casa all'intervallo lungo. Pozzuoli vince anche gli altri due parziali e determina lo stop della squadra di coach Adolfo Parrillo. Nella gara del PalaErrico spicca la prestazione di Nicola Savoldelli, autore di 17 punti. Gueye chiude con 14 e affianca Amar Balic (13) nel percorso verso il successo, che vale il +6 sulla Scandone Avellino, ultima in classifica.

Serie B - Girone D1

Dodicesima Giornata

Virtus Pozzuoli - Virtus Arechi Salerno 74-64

Parziali: 12-21, 26-15, 14-9, 22-19

Pozzuoli: Savoldelli 17 (4/10, 1/4), Gueye 14 (4/4, 2/7), Balic 13 (1/2, 3/8), Caresta 9 (0/0, 2/6), Bordi 7 (1/4, 0/2), Forte 6 (0/1, 2/5), Mehmedoviq 6 (3/4, 0/0), Gaye 2 (1/2, 0/0), Mavric, Birra, Spinelli, Kushchev.

Salerno: Tortù 15 (4/12, 1/3), Rezzano 13 (5/9, 1/4), De Fabritiis 12 (3/6, 2/7), Cardillo 11 (1/3, 2/3), Maggio 7 (0/3, 1/5), Valentini 4 (2/4, 0/1), Mennella 1 (0/0, 0/1), Rossi 1 (0/1, 0/4), Gallo (0/0, 0/1), Peluso, Caiazza, D'Amico.