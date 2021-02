Caputo segna e dedica il gol al pr amalfitano Mammato «Sono 40 giorni che è ancora positivo e ha perso la mamma per il Covid. Ciao Enzo»

L’immagine dell’esultanza di Ciccio Caputo per il gol messo a segno nel derby emiliano tra Sassuolo e Bologna ha fatto rapidamente il giro del web. «E. Mammato…gol assicurato», il testo bianco stampato su di una t-shirt nera che l’attaccante di Altamura, dopo aver sollevato la maglietta neroverde, ha mostrato alle telecamere. «La dedica? È per un amico che ha passato un periodo difficile per il Covid, sono 40 giorni che è ancora positivo, ha perso la mamma per il Covid e quindi l’ho voluto dedicare a lui. Ciao Enzo», ha spiegato al triplice fischio Caputo ai microfoni di Dazn. Una serie d’indizi che sembrano portare ad Enzo Mammato, dj e pr, originario della Costiera Amalfitana che attraverso il suo profilo Instagram, ha ringraziato l’attaccante per la dedica. Mammato, tra l’altro, vanta un rapporto di amicizia anche con Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna che è stato raggiunto sul pari proprio dal gol di Caputo.