Pallanuoto A1: per la Rari Nantes Salerno trasferta a Siracusa Coach Citro:"Proveremo a far fastidio a tutti"

Esordio a Siracusa, contro la fortissima Ortigia, mercoledì 24 febbraio alle ore 14, per la Rari Nantes Salerno nella fase d’élite del campionato nazionale di serie A1 di pallanuoto. I giallorossi, dopo aver conquistato il diritto a essere insieme alle migliori otto squadre italiane, esordiranno in trasferta contro la temibile Ortigia Siracusa, formazione che anche quest’anno è stata costruita per lottare fino alla fine, in Italia e in Europa. I siciliani, dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione, sono stati inseriti nel gruppo F della fase finale, insieme a Rari Salerno e Rari Savona.

Per i ragazzi di mister Matteo Citro occorrerà la gara perfetta per aver ragione dei biancoverdi guidati in porta dal mitico Tempesti. I siciliani, sulla carta più forti, hanno però mostrato spesso il fianco con qualche sbavatura che è costata, ad esempio, la sconfitta contro il Telimar, dimostrando di non essere imbattibili.

La Rari, dal canto suo, ha dimostrato che quando tutto gira alla perfezione, può giocarsela con chiunque. “Dopo diversi anni giocheremo partite senza la pressione del risultato – dichiara mister Citro alla vigilia della partenza per Siracusa – Proveremo a dar fastidio a tutti, con la consapevolezza di affrontare formazioni di alto livello e che per fare punti dobbiamo giocare la gara perfetta”

La Rari, raggiunto l’obiettivo della salvezza, potrà affrontare a viso aperto e senza aver nulla da perdere le restanti gare della stagione, e magari regalare ancora delle soddisfazioni ai tantissimi tifosi costretti a seguire le gare in streaming.