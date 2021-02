L'Indomita Salerno fa visita alla corazzata Massa Questo pomeriggio alle 18:00 turno infrasettimanale per gli uomini di coach Vitale

Reduci dalla brutta sconfitta di Avellino, i biancoblù sono chiamati ad una prova d’orgoglio contro una delle squadre più attrezzate del torneo e in ottimo stato di forma. Coach Vitale, dal canto suo, dovrà, ancora una volta, fare a meno di diversi elementi causa infortuni. Un fattore che, purtroppo, continua a condizionare in maniera negativa la stagione del team caro alla presidente Ruggiero.

Del match contro i partenopei ha parlato coach Vitale: “Giocheremo un turno infrasettimanale molto complicato per diversi aspetti. Oltre al dover affrontare una autentica corazzata come Folgore Massa, ancora una volta sarà un’Indomita piuttosto rimaneggiata a causa delle tante assenze. Purtroppo, potrò contare su appena otto elementi, e questo certamente non giocherà a nostro favore. A prescindere, però, mi aspetto una reazione d’orgoglio da parte dei ragazzi dopo la cocente sconfitta di Avellino. Credo e spero che, in fin dei conti, riusciremo a tenere testa agli avversari”.

Reazione d’orgoglio in cui crede fermamente anche il centrale Matteo Pappalardo: “In queste settimane, oltre alle defezioni in rosa tra squalifiche e infortuni, ci ha condizionato la precaria condizione fisica che, fin qui, non ci ha permesso di reggere il passo fino alla fine dei match contro avversari di caratura tecnica più elevata della nostra. Di contro, però, nelle gare più alla nostra portata come Avellino, ci è mancato quel pizzico di verve che serve a vincere le partite. Siamo mancati in alcuni fondamentali, che non sempre riusciamo a provare in allenamento a causa delle tante assenze. Dobbiamo, innanzitutto, ritrovare tranquillità e grinta. La gara di domani ci può servire per riacquisire quella fiducia che, dall’inizio di questa stagione, abbiamo smarrito”.