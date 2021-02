Jomi Salerno, sabato si torna in campo Buone notizie dall'infermeria, torna Ilaria Dalla Costa

Torna in campo la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne, dopo i rinvii della sfida esterna contro Oderzo e del match casalingo contro Erice causa positività al Covid 19 di alcune tesserate, saranno di scena in trasferta sabato (27 febbraio) alle ore 18:30 contro le Guerriere Malo nel match valevole quale settima giornata di ritorno della Serie A Beretta. Buone notizie giungono dall'infermeria, coach Laura Avram potrà infatti contare per la sfida in terra veneta anche su Ilaria Dalla Costa, guarita dal Covid.

Al netto delle sfide da recuperare la Jomi Salerno è in testa alla classifica con 30 punti all'attivo, frutto di 15 vittorie ed una sola sconfitta. Dall'altro canto le Guerriere Malo sono ad un passo dalla salvezza avendo sin qui conquistato sedici punti nelle diciotto gare disputate, frutto di otto vittorie, dieci sconfitte e nessun pareggio. Il match d'andata disputato il 28 novembre 2020 alla palestra Caporale Maggiore Palumbo si chiuse con la vittoria della formazione allenata da coach Laura Avram con il netto punteggio di 30 – 17.

“Sono molto contenta di essere tornata – afferma Ilaria Dalla Costa – e di aver superato il Covid. La positività purtroppo è capitata nel momento meno indicato, per tale motivo infatti sono stata costretta a rinunciare alla Coppa Italia, manifestazione molto importante sia per me che per tutta la squadra. In queste circostanze la cosa più importante è comunque la salute, per fortuna è andato tutto per il meglio”. Sabato pomeriggio il ritorno in campo... “Finalmente sabato potrò tornare in campo in occasione della sfida esterna contro le Guerriere Malo. Si tratta di una squadra molto combattiva, hanno dimostrato tutto il loro valore anche senza la straniera Savica MrkikJ, sicuramente venderanno cara la pelle. Per quanto ci riguarda – termina Ilaria Dalla Costa – puntiamo alla vittoria, nonostante le numerose assenze che continuano a condizionare il nostro cammino. Dobbiamo piano piano rimettere insieme i pezzi e prepararci al meglio per il finale di stagione dove puntiamo a vincere lo scudetto, dopo aver saltato l'appuntamento con la coppa Italia”.