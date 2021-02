Virtus Arechi Salerno, Parrillo: dimissioni respinte La società blaugrana è al lavoro per il derby di Avellino (domenica alle 18)

La Virtus Arechi Salerno non vive una fase semplice. La società blaugrana ha manifestato, con una nota ufficiale, l'insoddisfazione per l'atteggiamento mostrato nel derby perso a Pozzuoli e, in generale, nell'ultimo periodo, ma ha anche confermato coach Adolfo Parrillo in panchina. "In seguito al momento che sta vivendo la Virtus Arechi Salerno, nelle scorse ore il capo allenatore Adolfo Parrillo ha fatto un passo indietro rassegnando le proprie dimissioni. Le stesse sono state respinte dalla società in quanto convinta che sia coach Parrillo l'uomo giusto per guidare la squadra blaugrana": così la Virtus Arechi riparte verso Avellino, il derby del PalaDelMauro in programma domenica alle 18.