Il basket campano piange la scomparsa di Franco Di Sergio Protagonista con Agropoli nel percorso fino alla Serie A2. Il ricordo del sindaco Coppola

Il basket campano è scosso dall'improvvisa scomparsa di Franco Di Sergio. Il dirigente sportivo di Agropoli, protagonista con il club cestistico fino alla promozione in Serie A2 e al playoff per la massima serie, è stato colto da un malore. La New Basket Agropoli, ormai pronta al ritorno in campo per il torneo di Serie C Gold, è a lutto. "Ciao Franco", ecco il post della società, sconvolta dalla notizia della morte di Di Sergio, ricordato dal sindaco di Agropoli, Adamo Coppola: "La prematura scomparsa dell'amico Franco Di Sergio mi provoca grande tristezza. - ha affermato il primo cittadino - Amava Agropoli e aveva una forte passione per lo sport, in particolare per il basket, di cui era profondo conoscitore, raggiungendo anche traguardi importanti. Come non ricordare le grandi stagioni in serie A con la Polisportiva Basket Agropoli. Una persona perbene Franco, combattiva e sempre col sorriso sulle labbra. Ci mancherà. Un pensiero di vicinanza alla famiglia e a chi gli ha voluto bene".

Foto: pagina ufficiale Facebook Adamo Coppola