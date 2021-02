La Jomi Salerno non perde il vizio e riparte con un successo Vittoria esterna per le ragazze di Laura Avram che battono le Guerriere Malo 33 a 22

La Jomi Salerno riparte con un successo. Capitan Napoletano e compagne superano in trasferta le Guerriere Malo con il risultato finale di 33 – 22 nel match valevole quale settima giornata di ritorno della serie A Beretta. Non inganni il punteggio finale, la compagine allenata da coach Laura Avram ha dovuto sudare per avere la meglio delle avversarie e portare a casa l'intera posta in palio. La cronaca: Partono subito forte le due formazioni, dopo 5' la Jomi Salerno è avanti di una rete ma Dalle Fusine pareggia subito i conti (3 – 3). Il match viaggia sui binari della parità, al 10' le due formazioni sono sul 4 – 4. Le salernitane piazzano un break di due reti a zero grazie alla doppietta di Ilaria Dalla Costa dai sette metri, la squadra di casa però non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Al 15' le Guerriere Malo pervengono così nuovamente al pareggio (6 – 6). Manojlovic e Dalla Costa riportano avanti la formazione allenata da coach Laura Avram poi ci pensa Martina De Santis a realizzare la rete dell' 11 – 8 al ventesimo minuto. La Jomi Salerno allunga sino al 14 – 10 costringendo coach Menin a chiamare il time out. Al rientro in campo le padrone di casa accorciano lo svantaggio, la prima frazione di gioco si chiude con le salernitane avanti con il punteggio di 16 – 13. Ad inizio ripresa capitan Napoletano e compagne provano ad indirizzare il match a loro favore, Krnic e Romeo in contropiede realizzano le reti del +5 (19 – 14). Le Guerriere Malo comunque non mollano e restano attaccate al match. Al 20' il risultato è 24 – 21 in favore della Jomi Salerno. Dalla Costa, Manojlovic e De Santis portano la squadra campana sul +6 nonostante il time out chiamato da coach Menin. Capitan Napoletano realizza la rete del +7 (28 – 21) poi le padrone di casa accorciano con il 7 metri di De Zen. Da questo momento le Guerriere Malo non trovano più la via della rete, la Jomi Salerno approfitta di ciò ed allunga sul +10 grazie alla doppietta di Manojlovic e De Santis (32 – 22). Il match si chiude con il risultato finale di 33 – 22 in favore della Jomi Salerno che porta a casa altri due punti importanti per la classifica.

Guerriere Malo – Jomi Salerno 22 – 33 (primo tempo: 13 – 16)

Guerriere Malo: Belotti 5, Bernardelle 2, Bisevac, Dalle Fusine 8, De Zen 1, Dyulgerova, Faccin, Lain 1, Losco 2, Maistrello 3, Peruzzo, Pozzer A., Pozzer M., Spagnolo, Zambon, Zanella. Allenatore: Diego Menin

Jomi Salerno: Avagliano, Canessa, Dalla Costa 7, De Santis 5, Di Giugno, Ferrari, Krnic 2, Manojlovic 9, Motta, Napoletano 2, Romeo 8, Rossomando. Allenatore: Laura Avram

Arbitri: Onnis – Pepe