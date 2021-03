Italrugby, la salernitana Franco convocata per il raduno Appuntamento a Parma dal 12 al 14 marzo per preparare il Sei Nazioni 2021

Il rinvio del Sei Nazioni ha modificato le abitudini delle azzurre, ma adesso il percorso di avvicinamento ad uno degli appuntamenti clou del 2021 sta per iniziare. Dal 12 al 14 marzo le azzurre saranno in raduno a Parma. Nella lista delle convocate del capo allenatore Andrea Di Giandomenico, compare anche la salernitana Giada Franco che ormai può considerarsi un punto fermo con le sue 17 presenze e le tante prestazioni eccezionali. La squadra è stata inserita nella pool A di un Sei Nazioni in edizione straordinaria vista la nuova formula con due gironi. Esordio al Plebiscito di Padova tra il 10 e 11 aprile contro l’Inghilterra, poi match con la Scozia.

Di seguito l’elenco delle giocatrici convocate nella Città Ducale:

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 95 caps)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroverdi, 24 caps)

Micol CAVINA (Arredissima Villorba, 3 caps)

Giulia CERATO (Valsugana Rugby Padova, 5 caps)

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, esordiente)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 17 caps)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 75 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 70 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 43 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949)

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 19 caps )

Maria MAGATTI (CUS Milano, 33 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Michela MERLO (Kawasaki R. Calvisano, 8 caps)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 13 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI(Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

Laura PAGANINI (CUS Milano, 3 caps)

Beatrice RIGONI (Valsugana Padova, 43 caps)

Sofia ROLFI (Rugby Colorno, esordiente)

Francesca SBERNA (Kawasaki R. Calvisano, 6 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 57 caps)

Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 56 caps)

Silvia TURANI (FC Grenoble, Francia, 16 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

La formula del torneo:

Sei Nazioni Femminile 2021

Pool A

Inghilterra, Italia, Scozia

Pool B

Francia, Irlanda, Galles

Calendario

Weekend 3 aprile

Inghilterra v Scozia, Francia v Galles

Weekend 10 aprile

Italia v Inghilterra, Galles v Irlanda

Weekend 17 aprile

Scozia v Italia, Irlanda v Francia

Weekend 24 aprile - Finali

Le squadre della Pool A ospitano le proprie partite in base al piazzamento