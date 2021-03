Todis Salerno Basket, Cragnolino: "C'è tutto per fare bene" L'ala/centro argentina carica le granatine alla ripartenza del torneo di Serie B

Sarà il weekend della ripartenza per la Serie B femminile di pallacanestro. La Todis Salerno scenderà in campo sabato (palla a due alle 18.30) a Potenza contro il Basilia Basket. Ecco il restart per le granatine con l'obiettivo del ritorno in Serie A2, confermato dall'ala/centro della Todis, Lucila Cragnolino: "Un anno fa c'è stato lo stop e la voglia di riprendere è la stessa. - spiega la giocatrice argentina - Vogliamo continuare il percorso di crescita che purtroppo si è fermato l'anno scorso. Abbiamo imparato tanto in un anno duro. Ci sentiamo diversi. Abbiamo ragazze nuove e c'è un gruppo con una base giovane, con tanta voglia di fare bene e che vuole sfruttare l'opportunità di tornare a giocare e stare in campo. Vogliamo il massimo. Non c'è bisogno di dire nulla. Abbiamo una chimica che non avevo mai vissuto così. C'è professionalità e l'idea condivisa di ciò che vogliamo fare in stagione. Siamo pronti per tre mesi o quanto sarà per vivere una stagione importante".

Serie B Femminile

Squadre partecipanti

Salerno Basket 92

Basilia Basket Potenza

Catanzaro Centro Basket

Pol. Nuova Matteotti

Blue Lizard Capri

Pol. Battipagliese

Ad Maiora Taranto

Azzurra Cercola