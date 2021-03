Riparte la Serie C, Lepre: "Obiettivo salvezza per Agropoli" Il coach presenta gli obiettivi della New Basket verso la nuova stagione

La New Basket Agropoli riparte con la sfida contro il Basket Lamezia, in programma domenica. Il club cilentano parteciperà al girone B della Serie C Gold. "Quest’anno abbiamo puntato sui giovani locali, che sono in numero di nove su dodici componenti del roster. Solo tre sono i giocatori non del posto. - ha spiegato il coach di Agropoli, Franco Lepre - Sono tante le società che si sono ritirate, noi abbiamo invece scelto di ridurre il budget per ovvie motivazioni, vista l’insicurezza dettata dal periodo di pandemia. L’obiettivo è la salvezza ma accarezziamo l’idea di raggiungere i playoff, non lo nascondo. Poi il prossimo anno, forti dell’esperienza maturata, punteremo sempre sui nostri ragazzi, con qualche innesto importante. Ci sono certamente Lamezia e Salerno tra le più attrezzate. Ci tengo ad esprimere, unitamente a tutta la società, un pensiero per Franco Di Sergio, scomparso recentemente. Domenica giocheremo con il lutto sulla maglia e verrà osservato un minuto di silenzio. Questo campionato lo dedichiamo a lui".