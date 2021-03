Designato Illuzzi per Cremonese-Salernitana Il direttore di gara pugliese ha già arbitrato tredici gare dei granata

La gara Cremonese-Salernitana, in programma sabato alle 14, allo stadio "Zini", e valida per la ventisettesima giornata di Serie B sarà diretta da Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta. Il fischietto pugliese ha diretto ben 13 gare della Salernitana. È la squadra che ha più diretto in carriera. Bilancio di 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte con Illuzzi per il Cavalluccio Marino. Il primo match del lungo elenco risale al 24 marzo 2013: è la sfida di Seconda Divisione di Lega Pro, Aprilia-Salernitana (1-1). L'ultimo è Vicenza-Salernitana 1-1 del 20 ottobre scorso. Illuzzi sarà coadiuvato dagli assistenti, Edoardo Raspollini di Livorno e Alessio Berti di Prato, e da Simone Sozza di Seregno che sarà quarto ufficiale.

Serie B - Ventisettesima Giornata

Designazioni arbitrali

Chievo-Vicenza: Doveri (Massara-Trinchieri, Prontera)

Cosenza-Frosinone: Amabile (Bottegoni-Annaloro, Massimi)

Cremonese-Salernitana: Illuzzi (Raspollini-Berti, Sozza)

Empoli-Cittadella: Maresca (Scarpa-Zingarelli, Rapuano)

Monza-Pordenone: Abbattista (Pagnotta-Palermo, Volpi)

Pescara-Spal: La Penna (Mokhtar-Nuzzi, Di Martino)

Pisa-Reggina: Marchetti (Mastrodonato-Muto, Dionisi)

Reggiana-Lecce: Santoro (Tolfo-Schirru, Robilotta)

Entella-Ascoli: Marinelli (Marchi-Avalos, Meraviglia)

Venezia-Brescia: Paterna (Di Iorio-Yoshikawa, Marini)