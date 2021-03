Volley, l'Indomita Salerno va a caccia di punti Sabato alle 18:30 sfida casalinga contro la Team Volley Napoli

Nuova gara casalinga, dopo due trasferte consecutive, per l’Indomita Salerno, che sarà di scena domani alla “Senatore” contro SACS Team Volley Napoli alle ore 18.30. Reduci dalla sconfitta esterna contro la capolista Massa, il team caro alla presidente Ruggiero nell’ultima settimana ha dovuto affrontare, per la seconda volta in stagione, un problema legato ad un sospetto caso Covid, poi successivamente rientrato.

Coach Vitale, che dovrà fare ancora a meno degli squalificati Pecoraro e Cantarella, in sede di allenamento ha provato gli schemi da attuare in corso d’opera, focalizzando l’attenzione sulla fase di difesa.

Queste le parole di presentazione del match contro i partenopei dell’allenatore salernitano: “Quella di domani sarà senz’altro una gara difficile perché, oltre al valore del tecnico dei nostri avversari, veniamo da una settimana non facilissima. Purtroppo, a causa di un problema legato ad un presunto caso Covid, ci siamo potuti allenare al completo soltanto per due giorni. Comunque, a prescindere dai soliti problemi che continuano a caratterizzare la nostra stagione, ho chiesto ai ragazzi di scendere in campo con la massima determinazione e, soprattutto, con la voglia di dimostrare il loro valore. Se rispetteremo tali richieste, e seguiremo il piano tattico, sono certo che potremmo giocarcela alla pari”.