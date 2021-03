Alma Salerno, l'under 19 corsara nella tana de La Fenice C5 Mister De Riggi: "Siamo un roster giovane che vuole ben figurare in questa manifestazione".

L’under 19 di mister Ivan De Riggi conquista il suo primo successo esterno contro La Fenice Calcio a 5 con il risultato di sette a cinque. I granatini voltano subito pagina dopo la sconfitta contro lo Junior Domitia e si candidano prepotentemente alla qualificazione, valida per il turno successivo della competizione. Ivan De Riggi riconsegna le chiavi della porta a Simone Bianchini, che guida il quintetto titolare con Malamisura, Melillo, Consiglio e Gheorchisor. L’Alma trova in avvio la rete del vantaggio con Consiglio ma, nei primi venti minuti della contesa, La Fenice è abile a concretizzare le poche occasioni concesse dalla retroguardia granata, portandosi all’intervallo sul vantaggio di cinque a due. Un parziale che sicuramente non rispecchia l’andamento della gara: lo sanno bene i granatini che, alla ripresa, entrano in campo con un piglio diverso. De Riggi mischia le carte e invita alla cautela i suoi, consapevole delle potenzialità di un gruppo giovane e allo stesso tempo coeso. Nei primi tre minuti arrivano le marcature che riaprono la gara: i granatini pervengono subito al pari grazie ai sigilli di Malamisura e Melillo (autore, al triplice fischio, di un poker fondamentale ai fini del successo). La gara viene indirizzata nei binari giusti dalle reti finali di Gheorchisor e dell’ex Feldi Melillo, che permettono al gruppo di gestire con maggiore tranquillità il finale di partita. Prova largamente positiva del gruppo che, grazie ai tre punti, torna a Salerno maggiormente consapevole delle proprie potenzialità.



DICHIARAZIONI DEL TECNICO IVAN DE RIGGI – “Il primo tempo abbiamo pagato gli errori di concentrazione e di misura dei passaggi. Siamo un roster giovane che vuole ben figurare in questa manifestazione. Nella ripresa ho visto maggiore intensità, i ragazzi hanno giovato del cambio di impostazione che ho impartito. I nuovi si sono inseriti positivamente, mi preme però fare un plauso al collettivo perché, a parte le azioni che hanno portato al gol, ho visto una squadra unita, che non si è abbattuta nonostante lo svantaggio. Guardiamo con grande ottimismo alle prossime gare”.

La società inoltre è felice di rinsaldare il grande rapporto che lega i granata alla figura del professionista Alessandro Cerino. Il dottore, assieme al suo staff, ha inaugurato il nuovo centro di alta specializzazione riabilitata. Lo spazio, ubicato in via Silvio Baratta a Salerno, sarà punto di riferimento sicuro, tra le altre, per i trattamenti e le riabilitazioni di sportivi e non che si affideranno allo staff di Cerino, negli anni al fianco dei tesserati granata.