Jomi Salerno, rinviata la sfida contro l'HAC Nuoro Le atlete della squadra sarda sono in isolamento fiduciario

La Jomi Salerno è costretta nuovamente a mordere il freno. E' stato infatti disposto dalla FIGH il rinvio della gara in programma domani (mercoledì 10 marzo) con inizio alle ore 15:30 alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro l'HAC Nuoro. Il match era in programma lo scorso 3 marzo ma fu rinviato d'ufficio dalla FIGH in seguito all’accertata positività di alcune atlete della Cassa Rurale Pontinia, registrate dopo il match tra sarde e laziali disputatosi lo scorso 27 febbraio, che fecero scattare il provvedimento di isolamento fiduciario per le atlete isolane. Essendo le atlete dell'HAC Nuoro ancora in isolamento fiduciario si è provveduto ad un nuovo rinvio della gara. La Serie A Beretta si ferma ora per gli impegni della Nazionale e ripartirà a fine mese: la Jomi Salerno tornerà in campo con due gare casalinghe fondamentali, lo scontro diretto contro Brixen (27 marzo) ed il recupero contro Erice (30 marzo).