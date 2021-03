Scafati travolge l'Eurobasket Roma: 103-81 I gialloblù continuano il duello a distanza con Forlì (vittoria per 80-67 su Cento) e Napoli

Al PalaMangano vittoria schiacciante della Givova Scafati sull'Eurobasket Roma. Nella gara valida per l'undicesima giornata del girone rosso di Serie A2, i gialloblù si sono imposti con il risultato di 103-81 (24-18; 34-15; 23-30; 22-18). Il successo vale l'aggancio alla Gevi Napoli, al secondo posto in classifica, e la conferma a due soli punti di ritardo dalla capolista Forlì, che ha, nel contempo, battuto Cento con il finale di 80-67. Forlì, come Scafati, ha una gara da recuperare.