Basket, Serie A2: è il weekend del derby Napoli-Scafati Il coach della Givova, Finelli: "Al PalaBarbuto occorrerà un ulteriore step di crescita"

Forlì in testa, Scafati e Napoli al secondo posto nel girone rosso di Serie A2 e per le due squadre campane ecco il derby. Domenica, alle 18, al PalaBarbuto, il primo di tanti scontri diretti nel finale di stagione per due team qualificati alla Coppa Italia e pronte a lottare anche nella post-season. Scafati si presenterà a Napoli senza Tommaso Marino. I gialloblu vogliono ritrovare il capitano con l'obiettivo di impiegarlo senza dubbi sulla condizione fisica. La Givova riparte dalla continuità tecnica, ottenuta nel percorso. "Siamo soddisfatti del buon momento che stiamo attraversando. - ha spiegato il coach di Scafati, Alex Finelli - Le buone prestazioni alimentano la fiducia, l’autostima e la conoscenza all’interno del gruppo. Da inizio stagione ad oggi abbiamo dovuto affrontare diverse problematiche, come l’infortunio e la contagiosità al covid-19 di Cucci, l’infortunio patito da Marino, quello di Culpepper e poi la sua sostituzione: tutte situazioni che hanno fatto nascere un senso di emergenza nel gruppo, stimolato a trovare quelle risorse che hanno poi permesso una evoluzione tecnica, tattica e mentale. Elementi che poi ci hanno aiutato ad alzare l’asticella in partite importanti come quella che ci attende ora a Napoli e che ci attenderanno nelle prossime fasi e competizioni. Napoli è la squadra favorita alla vittoria finale, costruita con atleti che hanno giocato in serie A, dotata di atletismo e taglia fisica importante nei lunghi, come Parks, Lombardi, Zerini e Iannuzzi, per cui sarà fondamentale l’impatto difensivo, il taglia fuori ed il controllo dei rimbalzi. Non va dimenticato però il talento degli esterni, in particolare nel tiro da tre punti, con Mayo, Monaldi e Marino, la cui capacità realizzativa ha pregiudicato il nostro successo nella gara di andata. La doppia sfida contro Napoli ci ha però fatto capire che possiamo competere, tant’è che all’andata abbiamo comandato la gara per circa 30 minuti, prima di avere un calo nel finale. Quindi siamo consapevoli che, facendo determinate cose, possiamo disputare una partita concreta, dando un segnale importante al campionato ed ai nostri tifosi che sentono parecchio questa partita e non potranno esserci sugli spalti: Napoli parte da favorita, ma noi arriveremo alla sfida con entusiasmo, sorriso e consapevolezza nei nostri mezzi".