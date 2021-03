Indomita Salerno, obiettivo primo successo stagionale Coach Vitale: “Voglio una squadra combattiva e consapevole dei propri mezzi”

Terza gara del girone di ritorno per l’Indomita Salerno che, domani alle ore 17.00, sarà di scena alla palestra “Scotti” di Ischia. Il team caro alla presidente Ruggiero, ancora a caccia dei primi punti stagionali, dovrà ancora fare a meno di alcuni elementi per la delicata trasferta isolana. Un vero e proprio “mantra” di questa, fin qui, sfortunata stagione.

In settimana, in sede di allenamento, gli uomini di coach Vitale hanno lavorato su alcuni aspetti tecnico-tattici che non hanno convinto nelle ultime uscite, focalizzando l’attenzione sulla fase muro-difesa.

Queste le parole di presentazione del match contro i partenopei dell’allenatore salernitano: “Domani ci attende una gara che, considerando l’andata e dando un occhio alla classifica attuale, potrebbe essere alla nostra portata. Purtroppo, siamo ancora alle prese con alcune defezioni, ma in settimana abbiamo avuto modo di lavorare in tranquillità sulle soluzioni da adottare nel corso del match, cercando di perfezionare quegli aspetti che, alla lunga, fanno sempre la differenza. Spero di vedere, fin dalle prime battute, un’Indomita combattiva e consapevole dei propri mezzi, proprio come quella vista in campo nell’ultimo set contro la SACS”