Scherma, Gregorio in grande spolvero a Budapest Si è qualificata agevolmente per il tabellone principale della prima tappa di sciabola

Il lungo stop è terminato e le pedane di Budapest stanno ospitando la prima tappa post pandemia della Coppa del Mondo di sciabola femminile. In gara anche la salernitana Rossella Gregorio che è dovuta passare dai gironi di qualificazione per entrare nel tabellone principale. La portacolori del Gruppo Sportivo dei Carabinieri, si è presentata con sei vittoria e nessuna sconfitta. Un risultato che le permetterà nella giornata di sabato di sfidare la giapponese Takashima nel primo match ad eliminazione diretta della sua avventura ungherese. Oltre alla salernitana, saranno in gara anche Vecchi e Battiston.

COPPA DEL MONDO - SCIABOLA FEMMINILE - Budapest, 12-13 marzo 2021

Tabellone dei 64

Battiston (ITA) - Ilieva (Bul)

Ciaraglia (ITA) - Vecchi (ITA)

Gregorio (ITA) - Takashima (Jpn)



Tabellone dei 64 - qualificazione

Battai (Hun) b. Baldini (ITA) 15-10

Rifkiss (Fra) b. Lucarini (ITA) 15-14

Erbil (Tur) b. Arpino (ITA) 15-12

Battiston (ITA) b. Koroleva (Rus) 15-11

Georgiadou (Gre) b. Criscio (ITA) 15-13

Vecchi (ITA) b. Eifler (Ger) 15-9

Choi Sooyeon (Kor) b. Mormile (ITA) 15-13



Tabellone dei 128 - qualificazione

Arpino (ITA) b. Rodriguez (Ven) 15-10

Criscio (ITA) b. Cieslar (Pol) 15-7

Toledo (Mex) b. Passaro (ITA) 15-10

Vecchi (ITA) b. Bartosz (Pol) 15-10

Mormile (ITA) b. Page (Can) 15-10

Koroleva (Rus) b. Rotili (ITA) 15-11

Battiston (ITA) b. Grench (Pan) 15-10

Matuszak (Pol) b. Gargano (ITA) 15-10



Fase a gironi

Irene Vecchi: 4 vittorie, 2 sconfitte

Giulia Arpino: 4 vittorie, 2 sconfitte

Rossella Gregorio: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Martina Criscio: 3 vittorie, 3 sconfitte

Eloisa Passaro: 3 vittorie, 3 sconfitte

Claudia Rotili: 4 vittorie, 2 sconfitte

Chiara Mormile: 3 vittorie, 3 sconfitte

Rebecca Gargano: 4 vittorie, 2 sconfitte

Michela Battiston: 4 vittorire, 2 sconfitte

Lucia Lucarini: 3 vittorie, 3 sconfitte

Sofia Ciaraglia: 5 vittorie, nessuna sconfitta

Benedetta Baldini: 4 vittorie, 1 sconfitta



Classifica (186): 65. Lucarini (ITA), 73. Baldini (ITA), 78. Arpino (ITA), 90. Mormile (ITA), 95. Criscio (ITA), 97. Gargano (ITA), 99. Rotili (ITA), 120. Passaro (ITA).